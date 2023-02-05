Кайседо может покинуть «Брайтон» летом
Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, в услугах хавбека заинтересованы «Челси», «Арсенал» и «Ливерпуль». В ходе зимнего трансферного окна Кайседо отказался от перехода в «Челси» за 55 миллионов евро и от трансфера в «Арсенал» за 70 миллионов евро.
Руководство «Брайтона» хотело до последнего сохранить игрока, потому что понимало, что летом цена на него будет больше, чем 70 миллионов евро.
В окружении футболиста также говорят о том, что игрок близок к переходу в один из трех топ-клубов АПЛ, которые им интересуются.
21-летний эквадорец выступает за «Брайтон» с февраля 2021 года. Его соглашение с командой рассчитано до лета 2025 года.
В текущем сезоне он сыграл за английский клуб 22 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 38 миллионов евро.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|20
|16
|2
|2
|45-17
|50
|
2
|Ман. Сити
|20
|14
|3
|3
|53-20
|45
|
3
|Ньюкасл
|21
|10
|10
|1
|34-12
|40
|
4
|МЮ
|21
|13
|3
|5
|34-26
|42
|
5
|Тоттенхэм
|21
|11
|3
|7
|40-31
|36
|
6
|Брайтон
|20
|10
|4
|6
|38-27
|34
|
7
|Фулхэм
|22
|9
|5
|8
|32-30
|32
|
8
|Брентфорд
|21
|8
|9
|4
|35-28
|33
|
9
|Ливерпуль
|20
|8
|5
|7
|34-28
|29
|
10
|Челси
|21
|8
|6
|7
|22-21
|30
|
11
|Астон Вилла
|21
|8
|4
|9
|25-31
|28
|
12
|Кр. Пэлас
|21
|6
|6
|9
|19-29
|24
|
13
|Нот. Форест
|20
|5
|6
|9
|16-35
|21
|
14
|Лестер
|21
|6
|3
|12
|32-37
|21
|
15
|Лидс
|19
|4
|6
|9
|26-33
|18
|
16
|Вест Хэм
|21
|5
|4
|12
|18-26
|19
|
17
|Вулверхэмптон
|21
|5
|5
|11
|15-30
|20
|
18
|Борнмут
|21
|4
|5
|12
|19-43
|17
|
19
|Эвертон
|21
|4
|6
|11
|16-28
|18
|
20
|Саутгемптон
|21
|4
|3
|14
|17-38
|15
|3.02
|23:00
|
Челси – Фулхэм
|0 : 0
|4.02
|15:30
|
Эвертон – Арсенал
|1 : 0
|4.02
|18:00
|
Астон Вилла – Лестер
|2 : 4
|4.02
|18:00
|
Брентфорд – Саутгемптон
|3 : 0
|4.02
|18:00
|
Брайтон – Борнмут
|1 : 0
|4.02
|18:00
|
МЮ – Кр. Пэлас
|2 : 1
|4.02
|18:00
|
Вулверхэмптон – Ливерпуль
|3 : 0
|4.02
|20:30
|
Ньюкасл – Вест Хэм
|1 : 1
|5.02
|17:00
|
Нот. Форест – Лидс
|- : -
|5.02
|19:30
|
Тоттенхэм – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|25
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|16
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|13
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|11
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|17
|1
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|19
|1
|4
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|17
|1
|3