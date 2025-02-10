«Кайрат» и «Челси» достигли соглашения о трансфере Сатпаева

Нападающий «Кайрата» Дастан Сатпаев продолжит карьеру в «Челси», сообщает пресс-служба алма-атинского клуба.

«Дастан родился в Алматы, в восьмилетнем возрасте поступил в академию «Кайрата», где прошел все этапы подготовки. С первых дней он выделялся трудолюбием, дисциплиной и стремлением к совершенству. Поздравляем Дастана с этим важнейшим шагом в карьере! Мы гордимся его достижениями и уверены, что впереди его ждут новые вершины», — говорится в заявлении клуба.

Отмечается, что нападающий официально присоединится к английской команде летом 2026 года, когда достигнет совершеннолетия. До этого времени футболист продолжит выступать за «Кайрат». За переход казахстанский клуб получит 4,3 миллиона евро с учетом бонусов.

Сатпаев является самым молодым игроком в истории «Кайрата», он дебютировал за основную команду в мае 2024 года в возрасте 15 лет. На его счету 28 матчей, 26 голов и 10 ассистов за 2 сезона в юношеской футбольной лиге Казахстана QJ League, а также 4 матча, 1 гол и 1 ассист в Юношеской лиге УЕФА.