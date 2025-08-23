Уокер — об уходе из «Сити»: «Меня не обвиняли, но чувствовал себя виноватым»

Бывший защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер рассказал, почему решил покинуть клуб. Этим летом 35-летний футболист перешел в «Бернли».

«Я не играл. С огромным уважением отношусь к болельщикам «Манчестер Сити». Они были невероятны, просто невероятны. Мы подарили им фантастические моменты, а они подарили нам несколько фантастических моментов... Но я чувствовал себя, не хочу говорить «крайним», потому что не хочу выносить сор из избы. Но я был капитаном, а команда играла плохо в прошлом сезоне», — приводит слова Уокера The Telegraph.

Также защитник отметил, что чувствовал себя виноватым из-за результатов команды в сезоне-2024/25.

«Многие ключевые игроки отсутствовали на протяжении длительного времени, и я чувствовал, что меня... я бы не сказал, что меня обвиняли, но чувствовал себя виноватым, потому что был капитаном», — сказал Уокер.

Уокер играл за «Манчестер Сити» с 2017 года. Всего он провел за команду 319 матчей, забил 6 голов и отдал 23 результативные передачи.

С «горожанами» защитник 6 раз становился чемпионом Англии, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок Англии и по разу становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного ЧМ.