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Сегодня, 10:06

Кайл Уокер рассказал, как в детстве отец доводил его до слез после каждого матча

Алина Савинова
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Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер рассказал о суровом подходе своего отца к воспитанию детей, который сыграл решающую роль в формировании его характера.

«Я ненавидел ходить с отцом на футбол. Независимо от того, играл ли я хорошо или плохо — на обратном пути я садился в машину и плакал. Я не виню его, потому что это сделало меня тем человеком и игроком, которым я являюсь сегодня. В начале своей карьеры я всегда пытался доказать, что мой отец неправ. Он делал это, потому что ему было не все равно», — приводит Goal слова Уокера.

Уокер начал свою карьеру в «Шеффилде», затем выступал за «Нортгемптон», «Тоттенхэм», «Куинз Парк», «Астон Виллу», а в 2017 году присоединился к «Манчестер Сити». 34-летний футболист является шестикратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

Источник: Goal
Кайл Уокер
Футбол
ФК Манчестер Сити
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«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 1 1 0 0 2-0 3
2
 Брайтон 1 1 0 0 3-0 3
3
 МЮ 1 1 0 0 1-0 3
4
 Брентфорд 1 1 0 0 2-1 3
5
 Ньюкасл 1 1 0 0 1-0 3
6
 Астон Вилла 1 1 0 0 2-1 3
7
 Ливерпуль 1 1 0 0 2-0 3
8
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
9
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
10
 Тоттенхэм 1 0 1 0 1-1 1
11
 Лестер 1 0 1 0 1-1 1
12
 Нот. Форест 1 0 1 0 1-1 1
13
 Ипсвич 1 0 0 1 0-2 0
14
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 1-2 0
15
 Саутгемптон 1 0 0 1 0-1 0
16
 Челси 1 0 0 1 0-2 0
17
 Вест Хэм 1 0 0 1 1-2 0
18
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 0-2 0
19
 Эвертон 1 0 0 1 0-3 0
20
 Фулхэм 1 0 0 1 0-1 0
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24.08 14:30
Брайтон – МЮ
 - : -
24.08 17:00
Кр. Пэлас – Вест Хэм
 - : -
24.08 17:00
Фулхэм – Лестер
 - : -
24.08 17:00
Ман. Сити – Ипсвич
 - : -
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Саутгемптон – Нот. Форест
 - : -
24.08 17:00
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