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Кай Хаверц: «Клопп — большой тренер. Он уже много выиграл с «Ливерпулем», но хочет еще больше»

09:46
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Полузащитник «Челси» Кай Хаверц уважительно высказался о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе.

— Клопп — большой тренер во всех смыслах этого слова, — приводит The Guardian слова Хаверца. — Он уже многого добился в «Ливерпуле», его можно только поздравить с этим, но я не думаю, что он удовлетворен. Судя по тому, что я о нем слышу, я бы сказал, что он все еще голоден до трофеев и хочет выиграть еще больше.

Сегодня, 20 сентября «Челси» встретится с «Ливерпулем» во 2-м туре АПЛ. Начало — в 18.30 (мск).

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