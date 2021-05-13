Кавани рассказал о переговорах с «Бока Хуниорс»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани рассказал о переговорах с «Бока Хуниос».

«Я мог подписать контракт с «Бока Хуниорс». Все, что писали в прессе не было правдой. Однако шанс на переход был. Я выступаю за «МЮ», сосредоточен на команде. Не было года, когда я не думал об этом», — цитирует Кавани Daily Star.

10 мая Кавани подписал новое соглашение с «МЮ» на один год. Уругваец стал игроком «Манчестер Юнайтед» в октябре 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 35 матчей в разных турнирах, в которых отметился 15 забитыми голами и пятью голевыми передачами.