Кавани пропустит ближайший матч «МЮ» из-за карантина

Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани пропустит ближайший матч чемпионата Англии, сообщает Sky Sports.

33-летний уругваец, перешедший в английский клуб 5 октября, будет находится на карантине две недели, из-за чего не сможет помочь команде в матче 5-го тура АПЛ против «Ньюкасла» 17 октября. При этом он сможет сыграть 20 октября против «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Кавани подписал контракт на один сезон с возможностью продления на год. В минувшем сезоне форвард провел 22 матча за «ПСЖ», забил 7 голов и сделал три результативные передачи.