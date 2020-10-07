Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Кавани пропустит ближайший матч «МЮ» из-за карантина

16:45
Теги:

Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани пропустит ближайший матч чемпионата Англии, сообщает Sky Sports.

33-летний уругваец, перешедший в английский клуб 5 октября, будет находится на карантине две недели, из-за чего не сможет помочь команде в матче 5-го тура АПЛ против «Ньюкасла» 17 октября. При этом он сможет сыграть 20 октября против «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Кавани подписал контракт на один сезон с возможностью продления на год. В минувшем сезоне форвард провел 22 матча за «ПСЖ», забил 7 голов и сделал три результативные передачи.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир