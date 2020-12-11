Кавани отказал «Ювентусу» и «Интеру» минувшим летом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани сообщил, что отклонил предложения «Интера» и «Ювентуса» минувшим летом. Уругваец подчеркнул, что сделал это из-за верности «Наполи», где выступал с 2010 по 2013 год.

— Я всегда буду благодарен болельщикам «Наполи», — приводит MondoNapoli слова Кавани. — По причине любви к ним и к клубу я отказал «Ювентусу» и «Интеру». Я не мог подвести фанатов. Вспоминаю о времени в «Наполи» с удовольствием, я сделал для клуба очень много, а болельщики до сих пор вспоминают меня.

Кавани подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» в октябре 2020 года. На его счету 3 гола и 1 результативная передача.