Кавани обвинили в проявлении расизма, он должен дать объяснение FA

Футбольная ассоциация Англии (FA) отреагировала на пост нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани в Instagram. Уругваей позволил себе использовать слово «негрито».

Как отмечает FA, это проявление расизма, так как выражение подразумеваемую отсылку на цвет кожи, расу, этническое происхождение.

«Эдинсону Кавани выдвинуто обвинение в связи с нарушением правил FA, которое он допустил в четверг в публикации в социальных сетях, — говорится в сообщении. — Комментарий, опубликованный на странице игрока «Манчестер Юнайтед» в инстаграме, был оскорбительным, ненадлежащим и наносящим вред футболу. Это нарушение при отягчающих обстоятельствах...Нападающий может подать апелляцию на обвинение до понедельника, 4 января 2021 года».

При этом «Манчестер Юнайтед встал на защиту футболиста, отметив, что слово явно использовалось в ласкательной форме, а также имеет разные значения в Южной Америке, где родился Кавани.

33-летний Кавани, узнав, что подобные слова могут восприниматься по-разному, позже удалил сообщение.