Кавани не определился с будущим в «Манчестер Юнайтед»
08:32
Нападающий Эдинсон Кавани не определился с будущим в «Манчестер Юнайтед», сообщает ESPN.
По информации источника, 34-летний форвард хочет сосредоточиться на оставшейся части сезона-2020/21, после чего уругваец намерен решить, оставаться ли ему в клубе или переходить в «Бока Хуниорс».
Кавани перешел в «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента в октябре 2020 года. На его счету 7 голов и 2 результативных передачи в 25 матчах за «красных дьяволов». Контракт футболиста действует до конца июня 2021 года.
Дополнительная информация:
https://www.espn.co.uk/football/soccer-transfers/story/4334167/man-uniteds-cavani-has-not-decided-his-future-yet-no-negotiations-with-boca-sources
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...