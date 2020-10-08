Кавани назвал клуб, в котором планирует завершить карьеру

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани назвал «Боку Хуниорс» командой, в которой намерен завершить карьеру футболиста.

— Хуан Роман Рикельме (вице-президент «Бока Хуниорс» — прим. «СЭ») написал мне с уважением, у нас был отличный разговор, — приводит Goal.com. — «Бока» — клуб мирового уровня, любой футболист хотел бы там поиграть. Многие уругвайцы выступали за эту команду. У меня двухлетний контракт с «Манчестер Юнайтед», я хочу выложиться здесь на всю. Однако день, когда я вернусь в Южную Америку, не будет тем днем, когда мне больше нечего будет показать на поле. Я — реалист и хочу играть, пока чувствую себя хорошо. Через два года я определюсь, смогу ли продолжать в Европе, или вернусь в Южную Америку.