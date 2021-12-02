Кавани хочет перейти в «Барселону» по окончании нынешнего сезона

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может перейти в «Барселону» во время летнего трансферного окна, сообщает The Times.

По информации источника, 34-летний уругваец хочет присоединиться к каталонскому клубу после истечения контракта с «Манчестер Юнайтед» в конце сезона-2021/22.

По мнению нападающего, он может провести еще пару сезонов на высшем уровне.

В нынешнем сезоне Кавани забил один мяч в восьми матчах.