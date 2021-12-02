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Кавани хочет перейти в «Барселону» по окончании нынешнего сезона

13:49
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может перейти в «Барселону» во время летнего трансферного окна, сообщает The Times.

По информации источника, 34-летний уругваец хочет присоединиться к каталонскому клубу после истечения контракта с «Манчестер Юнайтед» в конце сезона-2021/22.

По мнению нападающего, он может провести еще пару сезонов на высшем уровне.

В нынешнем сезоне Кавани забил один мяч в восьми матчах.

Дополнительная информация:

https://www.thetimes.co.uk/article/edinson-cavani-wants-to-join-barcelona-next-summer-ttx6bgdzf?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1638440012

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Карен Саркисян все материалы автора

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