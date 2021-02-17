Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Кавани готов продлить контракт с «Манчестер Юнайтед»

20:13
Теги:

Нападающий Эдинсон Кавани хочет подписать новый контракт с «Манчестер Юнайтед», утверждает The Telegraph.

34-летний форвард намерен остаться в «МЮ» как минимум на сезон-2021/2022 независимо от того, как пройдет заключительная часть этого сезона.

Осенью 2020 года Эдинсон Кавани в качестве свободного агента заключил контракт с английским клубом по схеме «1+1». Именно опцией продления еще на один сезон намерен воспользоваться форвард.

В нынешнем сезоне АПЛ 34-летний уругваец провел 17 матчей, забил шесть мячей, а также отдал две результативные передачи.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир