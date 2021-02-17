Кавани готов продлить контракт с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Эдинсон Кавани хочет подписать новый контракт с «Манчестер Юнайтед», утверждает The Telegraph.

34-летний форвард намерен остаться в «МЮ» как минимум на сезон-2021/2022 независимо от того, как пройдет заключительная часть этого сезона.

Осенью 2020 года Эдинсон Кавани в качестве свободного агента заключил контракт с английским клубом по схеме «1+1». Именно опцией продления еще на один сезон намерен воспользоваться форвард.

В нынешнем сезоне АПЛ 34-летний уругваец провел 17 матчей, забил шесть мячей, а также отдал две результативные передачи.