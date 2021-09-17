Кавани должен вернуться в основную группу «Манчестер Юнайтед» на следующей неделе
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал, что нападающий «красных дьяволов» Эдинсон Кавани вернется в строй на следующей неделе.
«Надеюсь, что Эдинсон начнет тренироваться с нами после выходных. Возможно, в понедельник. Может быть, он сыграет в Кубке лиги с «Вест Хэмом» в среду. В прошлом сезоне он сделал огромный вклад в игру команды. Мы хотим, чтобы Кавани был в своей лучшей форме, для этого нам нужно, чтобы он был стопроцентно готов, поэтому мы не торопим его», — приводит Goal слова Сульшера.
В нынешнем сезоне 34-летний Кавани принял участие в 1 матче «Манчестер Юнайтед» и не отличился результативными действиями.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/solskjaer-cavani-return-date-man-utd-role-ronaldo/18x75mvlzdti01l8p7icxi11k1
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