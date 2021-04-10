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Кавани договорился о контракте с «Бока Хуниорс»

19:43
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани продолжит карьеру в «Бока Хуниорс». 34-летний уругваец уже договорился об условиях контракта с аргентинским клубом, сообщает Todo Fichajes.

О сделке будет объявлено после завершения сезона в АПЛ.

Нынешний контракт Кавани с «МЮ» рассчитан до конца июня. Однако в соглашении прописана опция продления.

В этом сезоне Кавани сыграл в 28 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.

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