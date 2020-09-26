Катастрофический дебют Тиагу Силвы в АПЛ: 3 пропущенных гола за 27 минут!

«Вест Бромвич» громит «Челси» в домашнем матче 3-го тура чемпионата Англии. К перерыву счет 3:0 в пользу хозяев, три мяча «дрозды» провели в стартовые 27 минут.

В составе «Челси» первый матч в АПЛ проводит бывший футболист московского «Динамо» Тиагу Силва. Бразильский защитник перешел в лондонский клуб этим летом из «ПСЖ».

Футболист выступает в «Челси» под номером 3, болельщики в соцсетях шутят, что этот номер символизирует количество пропущенных мячей за первый тайм.