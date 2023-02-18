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Сегодня, 01:25

Катарский шейх хочет приобрести «Манчестер Юнайтед» за рекордную сумму в истории спорта

Евгений Козинов
Корреспондент
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Стадион «Манчестер Юнайтед».
Фото AFP

Глава одного из крупнейших банков Катара Qatar Islamic Bank Шейх Джассим бин Хамад Аль Тани объявил о намерении купить «Манчестер Юнайтед». Он готов заплатить рекордную сумму за спортивный клуб. Текущий рекорд – 3,75 миллиарда фунтов стерлингов, выплаченных за покупку команды NFL «Денвер Бронкос».

«Шейх Джассим бин Хамад Аль Тани сегодня [пятница, 17 февраля] подтвердил подачу заявки на покупку 100 процентов акций футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Заявка призвана вернуть клубу былую славу как на поле, так и за его пределами, и, прежде всего, будет направлена на то, чтобы болельщики снова оказались в центре футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

Заявка будет полностью свободной от долгов через фонд Nine Two Foundation шейха Джассима, который будет инвестировать в футбольные команды, тренировочный центр, стадион и более широкую инфраструктуру, опыт болельщиков и сообщества, которые поддерживает клуб. Видение заявки состоит в том, чтобы «Манчестер Юнайтед» был известен своим футбольным мастерством и считался величайшим футбольным клубом в мире. Более подробная информация о заявке будет опубликована, когда это будет уместно, если и когда процесс подачи заявок будет развиваться», – говорится в заявлении.

Шейх Джассим, сын бывшего премьер-министра Катара, стал болельщиком «Манчестер Юнайтед» в 1992 году, когда ему было 10 лет, и говорит, что будет инвестировать в мужскую и женскую команды, а также в реконструкцию стадиона, тренировочной базы и территории вокруг «Олд Траффорд».

В этом сезоне «Манчестер Юнайтед» набрал 46 очков за 23 тура и идет на 3-м месте в турнирной таблице АПЛ.

 
Футболисты &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;. Катарские инвесторы готовы купить «Манчестер Юнайтед» за 5 миллиардов фунтов
ФК Манчестер Юнайтед
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Катарские инвесторы готовы купить «Манчестер Юнайтед» за 5 миллиардов фунтов
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 22 16 3 3 47-21 51
2
 Ман. Сити 23 16 3 4 59-23 51
3
 МЮ 23 14 4 5 38-28 46
4
 Ньюкасл 22 10 11 1 35-13 41
5
 Тоттенхэм 23 12 3 8 42-35 39
6
 Брайтон 21 10 5 6 39-28 35
7
 Фулхэм 23 10 5 8 34-30 35
8
 Брентфорд 22 8 10 4 36-29 34
9
 Челси 22 8 7 7 23-22 31
10
 Ливерпуль 21 9 5 7 36-28 32
11
 Астон Вилла 22 8 4 10 26-34 28
12
 Кр. Пэлас 22 6 7 9 20-30 25
13
 Лестер 22 7 3 12 36-38 24
14
 Нот. Форест 22 6 6 10 17-37 24
15
 Вулверхэмптон 22 6 5 11 17-31 23
16
 Вест Хэм 22 5 5 12 19-27 20
17
 Лидс 22 4 7 11 28-38 19
18
 Эвертон 22 4 6 12 16-30 18
19
 Борнмут 22 4 6 12 20-44 18
20
 Саутгемптон 22 4 3 15 18-40 15
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.02 15:30
Астон Вилла – Арсенал
 - : -
18.02 18:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 - : -
18.02 18:00
Брайтон – Фулхэм
 - : -
18.02 18:00
Челси – Саутгемптон
 - : -
18.02 18:00
Эвертон – Лидс
 - : -
18.02 18:00
Нот. Форест – Ман. Сити
 - : -
18.02 18:00
Вулверхэмптон – Борнмут
 - : -
18.02 20:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 - : -
19.02 17:00
МЮ – Лестер
 - : -
19.02 19:30
Тоттенхэм – Вест Хэм
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 26
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 14
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 20 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 20 1 4
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