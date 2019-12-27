Каспер Шмайхель: «Лестер» был в игре до тех пор, пока судья не сделал из себя героя»

Вратарь «Лестера» Каспер Шмайхель прокомментировал разгромное поражение от «Ливерпуля» (0:4) в матче 19-го тура АПЛ. Он остался недоволен пенальти, который был назначен на 71-й минуте при счете 0:1.

— Думаю, что это было немного жестко, — приводит слова датчанина BBC. — Мы были в игре до тех пор, пока судья не сделал из себя героя. Потом мы потеряли самообладание. Они являются лучшей командой в мире наряду с «Манчестер Сити».

Мы стремимся быть похожими на «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», но они продвинулись намного дальше по этому пути.