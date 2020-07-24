Каспер Шмайхель: «Де Хеа сейчас тяжело, я ему сочувствую»

Вратарь «Лестера» Каспер Шмайхель поделился мнением о критике в адрес голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.

— Давиду сейчас тяжело, — цитирует Goal.com Шмайхеля. — Не хочу оскорбить журналистов, но вы же никогда не играли в воротах. Вы определяете какие-то моменты как ошибки, и некоторые вещи правда бросаются в глаза, но чаще всего мы слышим рассуждения о технических моментах. Человек может услышать в эфире: «Он неправильно поставил руки» а потом подумать: «Да, так и есть! Вот, он опять это сделал!». Иногда это может создать довольно опасную ситуацию, потому что шум набирает обороты и может сложиться так, как сейчас с Де Хеа. Я сочувствую ему, он много лет играет на невероятном уровне. Все вратари проходят через такое.

К тому же, Де Хеа под большим давлением еще и потому, что в основу «Манчестер Юнайтед» рвется англичанин. Нравится вам или нет, в этой стране английский вратарь значит многое. Я надеюсь, что Дин Хендерсон, который провел отличный сезон в аренде в «Шеффилде», продолжит развиваться. Если он проведет еще сезон-два в таком же духе, то будет готов. Сейчас же Де Хеа — вратарь мирового класса.