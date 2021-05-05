Касорла оценил работу Артеты в «Арсенале»
Бывший полузащитник «Арсенала» Санти Касорла оценил работу Микеля Артеты в английском клубе.
«Думаю, это тот, кто способен потащить клуб вперед. Трудно выдать такой же отрезок, какой был у «Арсенала» при Венгере. Клуб должен приспособиться к другой манере игры, другой философии, другому видению футбола. У Артеты четкое видение, как должен играть «Арсенал». Команда дошла до полуфинала, здорово сыграла в Кубке Англии [в прошлом сезоне]. Команда довольно нестабильна, но Артете нужно время. Я убежден, что в «Арсенале» верят, что он может многое выжать из этой команды и достичь с ней больших высот. Мы с ним хорошие друзья. Буду рад любым его достижениям и достижениям клуба, ведь я — «канонир», — цитирует Касорлу официальный сайт УЕФА.
Завтра, 6 мая, «Арсенал» сыграет с «Вильярреалом» в ответном полуфинальном матче Лиги Европы. Победу в первой встрече одержал испанский клуб со счетом 2:1.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/news/0269-122fb53187dd-eccaea365cb4-1000--%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B0-%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0
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