Касильяс поздравил Чеха с окончанием карьеры

Легендарный испанский вратарь Икер Касильяс, который недавно перенес инфаркт, пожелал удачи голкиперу "Арсенала" Петру Чеху.
37-летний игрок провел последний матч на профессиональном уровне – им стал финал Лиги Европы между "Челси" и "Арсеналом", в котором "канониры" уступили бывшей команде своего вратаря со счетом 1:4.
– Поздравляю тебе с потрясающей карьерой, мой друг. Всего самого лучшего, – написал Касильяс в Твиттере.
Congratulations for your amazing career my friend. All the best @PetrCech! pic.twitter.com/tn6O7zbBiT– Iker Casillas (@IkerCasillas) 30 мая 2019 г.
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