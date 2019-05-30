Касильяс поздравил Чеха с окончанием карьеры

Легендарный испанский вратарь Икер Касильяс, который недавно перенес инфаркт, пожелал удачи голкиперу "Арсенала" Петру Чеху.

37-летний игрок провел последний матч на профессиональном уровне – им стал финал Лиги Европы между "Челси" и "Арсеналом", в котором "канониры" уступили бывшей команде своего вратаря со счетом 1:4.

– Поздравляю тебе с потрясающей карьерой, мой друг. Всего самого лучшего, – написал Касильяс в Твиттере.