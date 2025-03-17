Каррагер — о поражении «Ливерпуля» от «Ньюкасла»: «Ими просто вытерли пол»

Бывший защитник «Ливерпуля» и футбольный эксперт Джейми Каррагер раскритиковал мерсисайдцев после поражения от «Ньюкасла» (1:2) в финале Кубка английской лиги.

«Ньюкасл» не просто обыграл «Ливерпуль», а разгромил его. Должно было быть 3:0 или 4:0.

«Ливерпуль» был слаб в матче с «ПСЖ», а «Ньюкасл» — хорошая команда АПЛ, но ими ["Ливерпулем"] просто вытерли пол. Команда выбилась из сил, но, к счастью, имеет достаточно большое преимущество в чемпионате», — цитирует Каррагера Sky Sports.

«Ливерпуль» уступил «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. После двух матчей счет был ничейным 1:1, по пенальти парижане победили 4:1.