17 марта, 12:55

Каррагер — о поражении «Ливерпуля» от «Ньюкасла»: «Ими просто вытерли пол»

Руслан Минаев

Бывший защитник «Ливерпуля» и футбольный эксперт Джейми Каррагер раскритиковал мерсисайдцев после поражения от «Ньюкасла» (1:2) в финале Кубка английской лиги.

«Ньюкасл» не просто обыграл «Ливерпуль», а разгромил его. Должно было быть 3:0 или 4:0.

«Ливерпуль» был слаб в матче с «ПСЖ», а «Ньюкасл» — хорошая команда АПЛ, но ими ["Ливерпулем"] просто вытерли пол. Команда выбилась из сил, но, к счастью, имеет достаточно большое преимущество в чемпионате», — цитирует Каррагера Sky Sports.

«Ливерпуль» уступил «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. После двух матчей счет был ничейным 1:1, по пенальти парижане победили 4:1.

ФК Ливерпуль
ФК Ньюкасл Юнайтед
Джейми Каррагер
  • serkonol

    смена тренера пошла эвертону на пользу. посмотрим, изменения в составе ливерпуля давно назрели.

    17.03.2025

  • arno11

    Эвертон сейчас совсем неплох, но свои турнирные задачи уже решил. Среди их фанатов немало симпатизантов Ливерпуля, там не классическое дерби, как в Лондоне или Манчестере, в Ливерпуле полгорода болеет за обе команды. У Ливерпуля готовятся серьезные перемены. Ат-Нури вместо Робертсона, Альварес и Жоао Педро вместо Салаха и Нуньеса.

    17.03.2025

  • serkonol

    хорошо, что сейчас пауза на сборные. у ливерпуля следующий матч с эвертоном.

    17.03.2025

  • arno11

    Для Ливерпуля времен Каррагера и его предшественников Кубок Лиги был большим успехом, поэтому он так переживает. у Ливерпуля Клоппа (а это все еще Ливерпуль Клоппа) всегда были другие цели, а Кубок Лиги рассматривался как некий попутный турнир. Главное взять АПЛ, второй чемпионский титул за 35(!) лет. Вот это важно. Особенно с учетом перспективы ухода трех важнейших игроков.

    17.03.2025

