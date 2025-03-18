Каррагер — о тренере «Ньюкасла»: «Эдди Хау проделал блестящую работу»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал победу «Ньюкасла» в финале Кубка лиги над мерсисайдцами (2:1) и работу главного тренера «сорок» Эдди Хау.

«Он проделал блестящую работу. Я считаю, что он настоящий профессионал. Не очень хорошо, что у сборной Англии нет английского тренера. Когда эта должность стала доступной, я сказал, что Эдди Хау — лучший вариант. При Хау «Ньюкасл» стал физической сильной командой, но они приберегли лучшее до финала. Это был не лучший футбол, но многое из этого, вероятно, было уловкой «Ньюкасла». Передней тройке «Ливерпуля» не хватает темпа. Это не их день, все дело в «Ньюкасле». Стандартные положения, игра в центре поля и темп. «Ливерпуль» не смог с этим справиться», — цитирует Каррагера Sky Sports.

«Ньюкасл» завоевал первый трофей на внутренней арене с 1955 года. Тогда команда выиграла Кубок Англии.