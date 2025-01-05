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5 января, 22:50

Каррагер: «Надеюсь, в Мадриде никто не видел игру Трента против «МЮ»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер пошутил над игроком команды Трентом Александром-Арнольдом после матча 20-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (2:2).

«Взгляды многих были напаравлены на Трента в свете переговоров с «Реалом». Но я бы на его месте надеялся, что в Мадриде не видели этого матча.

Я бы не сказал, что ему нужно что-то доказывать. Но болельщики «Ливерпуля» определенно были разочарованы на прошлой неделе из-за того, что история с «Реалом» вылезла наружу, пока «Ливерпуль» борется за чемпионство. Думаю, он будет полон решимости показать болельщикам, что он на 100 процентов игрок «Ливерпуля», — цитирует Каррагера Liverpool Echo.

Ранее стало известно, что мадридский «Реал» рассматривает возможность подписать Александра-Арнольда уже этой зимой, несмотря на окончание его контракта с английским клубом будущим летом.

26-летний защитник — воспитанник «Ливерпуля», он выступает за главную команду с 2016 года. В текущем сезоне он сыграл за клуб 24 матча во всех турнирах, забил гол и сделал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Источник: Liverpool Echo
Трент Александр-Арнолд
ФК Ливерпуль
ФК Реал
Джейми Каррагер
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 19 14 4 1 47-19 46
2
 Арсенал 20 11 7 2 39-18 40
3
 Нот. Форест 19 11 4 4 26-19 37
4
 Челси 20 10 6 4 39-24 36
5
 Ньюкасл 20 10 5 5 34-22 35
6
 Ман. Сити 20 10 4 6 36-27 34
7
 Борнмут 20 9 6 5 30-23 33
8
 Астон Вилла 20 9 5 6 30-32 32
9
 Фулхэм 20 7 9 4 30-27 30
10
 Брайтон 20 6 10 4 30-29 28
11
 Брентфорд 20 8 3 9 38-35 27
12
 Тоттенхэм 20 7 3 10 42-30 24
13
 МЮ 20 6 5 9 23-28 23
14
 Вест Хэм 20 6 5 9 24-39 23
15
 Кр. Пэлас 20 4 9 7 21-28 21
16
 Эвертон 19 3 8 8 15-25 17
17
 Вулверхэмптон 19 4 4 11 31-42 16
18
 Ипсвич 20 3 7 10 20-35 16
19
 Лестер 20 3 5 12 23-44 14
20
 Саутгемптон 20 1 3 16 12-44 6
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38 тур
4.01 15:30
Тоттенхэм – Ньюкасл
 1 : 2
4.01 18:00
Астон Вилла – Лестер
 2 : 1
4.01 18:00
Борнмут – Эвертон
 1 : 0
4.01 18:00
Кр. Пэлас – Челси
 1 : 1
4.01 18:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 4 : 1
4.01 18:00
Саутгемптон – Брентфорд
 0 : 5
4.01 20:30
Брайтон – Арсенал
 1 : 1
5.01 17:00
Фулхэм – Ипсвич
 2 : 2
5.01 19:30
Ливерпуль – МЮ
 2 : 2
6.01 23:00
Вулверхэмптон – Нот. Форест
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 16
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 13
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Миккель Дамсгор

Миккель Дамсгор

Брентфорд

 7
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 19 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 16 1 5
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