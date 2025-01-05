Каррагер: «Надеюсь, в Мадриде никто не видел игру Трента против «МЮ»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер пошутил над игроком команды Трентом Александром-Арнольдом после матча 20-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (2:2).

«Взгляды многих были напаравлены на Трента в свете переговоров с «Реалом». Но я бы на его месте надеялся, что в Мадриде не видели этого матча.

Я бы не сказал, что ему нужно что-то доказывать. Но болельщики «Ливерпуля» определенно были разочарованы на прошлой неделе из-за того, что история с «Реалом» вылезла наружу, пока «Ливерпуль» борется за чемпионство. Думаю, он будет полон решимости показать болельщикам, что он на 100 процентов игрок «Ливерпуля», — цитирует Каррагера Liverpool Echo.

Ранее стало известно, что мадридский «Реал» рассматривает возможность подписать Александра-Арнольда уже этой зимой, несмотря на окончание его контракта с английским клубом будущим летом.

26-летний защитник — воспитанник «Ливерпуля», он выступает за главную команду с 2016 года. В текущем сезоне он сыграл за клуб 24 матча во всех турнирах, забил гол и сделал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.