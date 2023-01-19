Каррагер: «Я еще в начале сезона говорил, что подписание Холанна не гарантирует «Манчестер Сити» чемпионства»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о влиянии нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна на игру команды.

«Я не считаю, что Холанн сделал команду слабее или сильнее. Они просто стали играть по-другому. Я еще в начале сезона говорил, что подписание Холанна не гарантирует «Манчестер Сити» чемпионства. Это просто означало, что команда начнет играть иначе.

Он будет много забивать, но сколько очков «Сити» обычно нужно для чемпионства? Вероятно, девяносто с лишним. И намного больше этого набрать в любом случае не получится. Однажды было 100 очков, но больше — не получится, кто бы за них не выступал», — сказал Каррагер в эфире Sky Sports.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает 2-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 39 очков.