Каррагер считает, что Лукаку покинет «Челси» в следующем сезоне

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер перед финалом Кубка лиги высказался о нападающем «Челси» Ромелу Лукаку.

«Для меня стало неожиданностью то, что Лукаку не сыграл с «Лиллем» в Лиге чемпионов. Хотя он выходил в старте 10 матчей подряд. Если Томас Тухель поставит в старт 11 сильнейших, то против «Ливерпуля» Лукаку снова будет на скамейке.

Лукаку слишком статичен, если тенденция будет продолжаться, я не вижу его в «Челси» в следующем сезоне», — цитирует Каррагера The Telegraph.

В этом сезоне футболист провел 17 матчей в АПЛ, забив 5 голов. «Ливерпуль» встретится с «Челси» 27 февраля. Начало в 19.30 по московскому времени.