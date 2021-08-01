Каррагер считает, что «Ливерпулю» будет сложно бороться за чемпионство в АПЛ в сезоне-2021/22
Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился ожиданиями от предстоящего сезона.
«Если «Ливерпуль» не усилится, то сбросить «Манчестер Сити» с вершины будет сложно. И давайте не забывать о «Челси», который выиграл Лигу чемпионов, и «Манчестер Юнайтед», у которого было отличное трансферное окно, они подписали Варана и Санчо.
Я бы хотел увидеть в «Ливерпуле» нового забивного игрока. Клуб меня немного настораживает. Не уверен, что у команды достаточно голов, чтобы бороться за титул.
Но я жду отличного сезона от Мане. У него был не лучший год, но во время предсезонки он выглядел прекрасно. Надеюсь, он сможет помочь «Ливерпулю» чаще забивать», — приводит слова Каррагера Sky Sports.
В сезоне-2020/21 «Ливерпуль» занял третье место в чемпионате Англии.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11669/12368916/virgil-van-dijk-liverpool-must-handle-defenders-return-to-team-carefully-says-jamie-carragher
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