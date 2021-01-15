Каррагер считает, что «Ливерпуль» должен поставить «МЮ» на место

Экс-игрок сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал об ожиданиях от матча 19-го тура АПЛ мерсисайдцев с «Манчестер Юнайтед».

«Думаю, этот матч больше важен для «Ливерпуля». На них сейчас лежит бремя последних результатов.



Если «МЮ» удастся выиграть, то они окончательно обретут уверенность в том, что они смогут выиграть АПЛ. Я все еще думаю, что «МЮ» со временем может просесть в результатах. В этом матче «Ливерпуль» должен показать, что он — лучшая команда. Они должны добиться положительного результата и вернуть «Манчестер Юнайтед» на их законное место», — цитирует Каррагера Sky Sports.

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье, 17 января. Начало — в 19.30 по московскому времени. После 17 туров АПЛ «МЮ» занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. В актике «Ливерпуля» 33 балла и 2-я строчка.