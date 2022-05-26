Каррагер считает, что Эрику тен Хагу нужно продать Криштиану Роналду

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер дал совет новому главному тренеру «МЮ» по поводу форварда Криштиану Роналду.

«Юрген Клопп в «Ливерпуле» серьезно подошел к делу касаемо игроков, которых купили для Брендана Роджерса. Он сразу говорил: «Уходи, ты не для меня». Он принял смелое решение, после чего все подумали, что он серьезно относится к своей работе.

Думаю, что тен Хаг должен поступить так же с Роналду, независимо от того, разрешено ему это или нет. Я постоянно повторял на протяжении всего этого сезона, что это был не очень хороший трансфер», — цитирует Каррагера The Overlap.