Каррагер считает, что Эриксен недостаточно хорош для «Реала»

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен недостаточно хорош для «Реала». Его контракт с лондонцами истечет в конце текущего сезона.

- Эриксен хорош для «Тоттенхэма», но про него говорят как про игрока, который может выступать за «Реал», — цитирует Каррагера Sky Sports. — Он недостаточно хорош для этого. Хотел уйти летом, дал всем об этом знать — никто не обратился. Эриксен отлично выступал за «Тоттенхэм», но он не лучше «Тоттенхэма». Может отправиться в условный «ПСЖ», но не сделает их лучше.

В 12 матчах текущего сезона на счету 27-летнего полузащитника гол и результативная передача. Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр