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Каррагер: «Роналду делает то, что могут и другие игроки. Месси может делать то, что ты никогда не видел»

06:00
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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер сравнил игру форварда «МЮ» Криштиану Роналду и форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Я не являюсь большим поклонником ни Роналду, ни Месси. Но Роналду — не величайший футболист всех времен. Невилл говорит о разнообразии голов. Но не имеет значения, как мяч попадает в сетку ворот. У Месси лучшая статистика голов, чем у Роналду. Месси также может вести игру, а Роналду — нет. Месси может делать на поле то, что заставляет не верить своим глазам. То, что делает Роналду, — могут делать и другие игроки. Месси может делать то, чего ты никогда раньше не видел», — сказал Каррагер в эфире Sky Sports.

В летнее трансферное окно Месси покинул «Барселону» и подписал контракт с «ПСЖ», а Роналду перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».

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Сергей Разин все материалы автора

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