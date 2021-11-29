Каррагер: «Рангник не станет создавать себе проблемы, оставляя Роналду в запасе»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал невыход нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в стартовом составе в матче 13-го тура чемпионата Англии с «Челси» (1:1).

«Рангник не станет создавать себе проблемы, оставляя Роналду в запасе, — приводит слова Каррагера Sky Sports. — Но я не считаю правильной идею выпускать Роналду в стартовом составе в каждой игре и не менять его до конца встречи. Я могу понять, почему Кэррик не выставил Криштиану в старте с «Челси».

По его мнению, Роналду больше не играют столь важную роль в команде.

«Роналду уже не тот, что раньше. Конечно, Криштиану еще забивает мячи за «Манчестер Юнайтед», но я не считаю, что его невыход в старте должен становиться громкой историей», — сказал он.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» объявит о назначении Рангника на пост главного тренера 29 ноября. Немецкий специалист будет возглавлять команду до конца нынешнего сезона.