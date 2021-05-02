Каррагер прокомментировал перенос матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» из-за протеста фанатов

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказал мнение о переносе матча 34-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» из-за акции протеста фанатов на «Олд Траффорд».

«Мы можем говорить только о том, что мы видели на «Олд Траффорд». Вы хотите, чтобы болельщики штурмовали стадионы, а игры отменялись? Абсолютно нет. Я не из тех, кто будет стоять здесь и критиковать болельщиков «Манчестер Юнайтед» из-за того, что я фанат «Ливерпуля».

Идиоты будут всегда. Но то, что сделали болельщики «МЮ» сегодня - хорошо. Они протестуют и недовольны тем, что происходит в клубе. Всегда будут те, кто зашел слишком далеко. Всегда есть тот, кто делает глупость. Это не должно быть главным в новостях.

Фанаты недовольны тем, что Глейзеры сделали с клубом за последний 10 или 15 лет. Они всегда должны иметь возможность протестовать, и сегодня, в основном, болельщики поступали правильно», - приводит слова Каррагера Sky Sports.

Ранее фанаты «МЮ» устроили акцию протеста и прорвались на поле стадиона «Олд Траффорд», где должен был пройти матч. Они требовали отставки владельцев клуба — семьи Глейзеров.

Матч, который должен был состояться 2 мая в 18:30 (мск), перенесен. Новое время станет известно после обсуждения даты с АПЛ.