Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Каррагер потроллил Невилла, опубликовав его фотографию с шампанским

06:58
Теги:

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер в Twitter подшутил над своим нынешней коллегой по телевидению, экс-игроком сборной Англии Гэри Невиллом. Он опубликовал коллаж, на котором 45-летний англичанин в форме мерсисайдской команды держит бутылку шампанского. И написал цифру 19, обозначающую 19-й чемпионский титул «Ливерпуля».

?

Напомним, в феврале, когда прервалась 44-матчевая беспроигрышная серия «Ливерпуля», Невилл опубликовал видеоролик, на котором открывает бутылку шампанского с радостным лицом.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир