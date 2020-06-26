Каррагер потроллил Невилла, опубликовав его фотографию с шампанским

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер в Twitter подшутил над своим нынешней коллегой по телевидению, экс-игроком сборной Англии Гэри Невиллом. Он опубликовал коллаж, на котором 45-летний англичанин в форме мерсисайдской команды держит бутылку шампанского. И написал цифру 19, обозначающую 19-й чемпионский титул «Ливерпуля».

Напомним, в феврале, когда прервалась 44-матчевая беспроигрышная серия «Ливерпуля», Невилл опубликовал видеоролик, на котором открывает бутылку шампанского с радостным лицом.