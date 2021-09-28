Каррагер подшутил над «Тоттенхэмом» после матча с «Арсеналом»
07:53
Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер подшутил над «Тоттенхэмом» после поражения команды от «Арсенала» в матче 6-го тура чемпионата Англии.
«Когда вы смотрите на пространство в центре поля у «Тоттенхэма»... Не думаю, что когда-то видел что-то подобное. На Луне меньше места, чем-то, что вы видели в центре поля «Тоттенхэма». Это на самом деле невероятно», — цитирует Каррагера The Sun.
«Тоттенхэм» располагается на 11-й строчке, набрав 9 очков в 6 турах АПЛ.
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