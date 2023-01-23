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23 января, 23:40

Каррагер: «Эвертон» все еще остается худшим клубом в стране. Там бардак»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер отреагировал на увольнение Фрэнка Лэмпарда с должности главного тренера «Эвертона».

«Никто не знает футбольный клуб лучше, чем его болельщики. Не было баннеров против Фрэнка Лэмпарда, они были направлены против Фархада Мошири и правления клуба. Я как-то сказал, что «Эвертон» — худший клуб в стране. Это не было легкомысленным замечанием бывшего игрока «Ливерпуля», я говорил как бывший болельщик «Эвертона». Так оно и осталось.

Мошири не знает, что делает, но у него много денег. Приходят одни и те же игроки, тренеры постоянно меняются. Почему каждый тренер «Эвертона» терпит неудачу? Потому что система не работает. Нужно обратить внимане на тех, сидит в правлении. Там бардак», — приводит Sky Sports слова Каррагера.

В нынешнем сезоне «Эвертон» в 20 матчах набрал 15 очков и занимает предпоследнее месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11095/12793779/jamie-carragher-everton-are-still-the-worst-run-club-in-the-country
Фрэнк Лэмпард
ФК Эвертон
Джейми Каррагер
0
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 19 16 2 1 45-16 50
2
 Ман. Сити 20 14 3 3 53-20 45
3
 Ньюкасл 20 10 9 1 33-11 39
4
 МЮ 20 12 3 5 32-25 39
5
 Тоттенхэм 20 10 3 7 39-31 33
6
 Брайтон 19 9 4 6 37-27 31
7
 Фулхэм 20 9 4 7 32-29 31
8
 Брентфорд 20 7 9 4 32-28 30
9
 Ливерпуль 19 8 5 6 34-25 29
10
 Челси 20 8 5 7 22-21 29
11
 Астон Вилла 20 8 4 8 23-27 28
12
 Кр. Пэлас 20 6 6 8 18-27 24
13
 Нот. Форест 20 5 6 9 16-35 21
14
 Лестер 20 5 3 12 28-35 18
15
 Лидс 19 4 6 9 26-33 18
16
 Вест Хэм 20 5 3 12 17-25 18
17
 Вулверхэмптон 20 4 5 11 12-30 17
18
 Борнмут 20 4 5 11 19-42 17
19
 Эвертон 20 3 6 11 15-28 15
20
 Саутгемптон 20 4 3 13 17-35 15
Результаты / календарь
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38 тур
21.01 15:30
Ливерпуль – Челси
 0 : 0
21.01 18:00
Борнмут – Нот. Форест
 1 : 1
21.01 18:00
Лестер – Брайтон
 2 : 2
21.01 18:00
Саутгемптон – Астон Вилла
 0 : 1
21.01 18:00
Вест Хэм – Эвертон
 2 : 0
21.01 20:30
Кр. Пэлас – Ньюкасл
 0 : 0
22.01 17:00
Лидс – Брентфорд
 0 : 0
22.01 17:00
Ман. Сити – Вулверхэмптон
 3 : 0
22.01 19:30
Арсенал – МЮ
 3 : 2
23.01 23:00
Фулхэм – Тоттенхэм
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 18 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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