Каррагер: «Эвертон» все еще остается худшим клубом в стране. Там бардак»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер отреагировал на увольнение Фрэнка Лэмпарда с должности главного тренера «Эвертона».

«Никто не знает футбольный клуб лучше, чем его болельщики. Не было баннеров против Фрэнка Лэмпарда, они были направлены против Фархада Мошири и правления клуба. Я как-то сказал, что «Эвертон» — худший клуб в стране. Это не было легкомысленным замечанием бывшего игрока «Ливерпуля», я говорил как бывший болельщик «Эвертона». Так оно и осталось.

Мошири не знает, что делает, но у него много денег. Приходят одни и те же игроки, тренеры постоянно меняются. Почему каждый тренер «Эвертона» терпит неудачу? Потому что система не работает. Нужно обратить внимане на тех, сидит в правлении. Там бардак», — приводит Sky Sports слова Каррагера.

В нынешнем сезоне «Эвертон» в 20 матчах набрал 15 очков и занимает предпоследнее месте в турнирной таблице чемпионата Англии.