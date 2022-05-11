Каррагер назвал своего любимого игрока в «Ливерпуле»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер не хочет, чтобы полузащитник Садио Мане покидал английский клуб.

«Мане — мой любимы футболист, когда я смотрю матчи «Ливерпуля». В нем точно что-то есть. Мане и Салах играют уже пять лет в «Ливерпуле» и ни разу не травмировались. Неделя за неделей они выходят на поле и играют по 90 минут. Я большой поклонник Мане. Он никуда не денется, потому что я не отпущу его в «Баварию». Ему придется иметь дело со мной!» — цитирует Каррагера Sky Sports.