Каррагер — о Холанне: «Мы видим величайшего бомбардира в истории английского футбола»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал игру нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна в этом сезоне.

«Он способен достичь всего, чего пожелает, и я верю, что в этой стране он покорит все голевые рекорды. Если он будет выступать здесь до окончания срока своего контракта, а это еще восемь-девять лет, он напишет историю. Наблюдая за его игрой в нынешнем сезоне, за тем, как он влияет на лигу, я действительно считаю, что мы видим величайшего бомбардира в истории английского футбола», — сказал Каррагер в эфире Sky Sports.

В этом сезоне на счету 25-летнего норвежца 9 матчей во всех турнирах, в которых он забил 12 голов и отдал 1 результативную передачу. Контракт форварда с «Сити» рассчитан до конца июня 2034 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 180 миллионов евро.