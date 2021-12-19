Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о претендентах на победу в АПЛ сезона-2021/22.

«Манчестер Сити» играет невероятно, — приводит слова Каррагера Liverpool Echo. — Думаю, «Манчестер Сити» фаворит чемпионской гонки в АПЛ. Между «Сити» и «Ливерпулем» разрыв небольшой, но когда ты попадаешь на такую игру «горожан», как с «Лидсом» (7:0), то видишь, насколько они хороши«.

При этом бывший защитник отметил, что судьба чемпионской гонки еще не решена.

«Не думаю, что сейчас уже все решено. Еще пару недель назад «Челси» опережал «Ливерпуль» и «Сити» на четыре очка. Видно, насколько быстро все может измениться. Но если кто-то оторвется на шесть очков, у остальных могут возникнуть проблемы», — сказал он.

После 17 туров АПЛ «Манчестер Сити» с 41 очком возглавляет турнирную таблицу. Второе место занимает «Ливерпуль», который набрал 40 баллов. На третьей позиции располагается «Челси», набравший 37 очков.