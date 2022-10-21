Каррагер: «Без огромных инвестиций «Манчестер Сити» был бы середняком АПЛ. Они должны наслаждаться этим!»

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер поделился мнением о выступлении «Манчестер Сити».

«У «Ман Сити» лучшая команда, тренер, полузащитник и нападающий в мире. Без огромных инвестиций они были бы середняком АПЛ. Почему они так защищаются и параноидально относятся к этому? Наслаждайтесь этим! Лучше быть лидером АПЛ, чем лидером по расходам», — написал Каррагер в Twitter.

«Манчестер Сити» с приходом владельцев и ОАЭ шесть раз стали чемпионами АПЛ, трижды становились вице-чемпионами и дошли до финала Лиги чемпионов-2020/21.