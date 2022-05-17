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Сегодня, 06:22

Каррагер: «Артете припомнят поражение от «Ньюкасла», когда он будет уходить из «Арсенала»

Сергей Разин
корреспондент
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Микель Артета.
Фото Reuters

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился впечатлениями от поражения «Арсенала» в матче 37-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (0:2). Лондонцы имеют малые шансы попасть в зону Лигу чемпионов.

«Тоттенхэм» не упустит своего. «Арсенал» это знает, весь мир это знает. Без шансов. Думаю, это создаст для Артеты и «Арсенала» большие проблемы в будущем. Их ждет Лига Европы, матчи в четверг и воскресенье. «Арсенал» не входит в четверку лучших команд страны, но у него было преимущество, которым он не воспользовался. Я опасаюсь за Артету и «Арсенал». Микелю будет непросто. Этот матч ему будут припоминать, когда он будет уходить из клуба в какой-то момент», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

«Арсенал» с 66 очками занимает пятое место в турнирной таблице. Лондонцы могут подняться на четвертую строчку, если «Тоттенхэм» уступит в последнем туре «Норвичу», а сам «Арсенал» победит «Эвертон».

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ньюкасл Юнайтед
Джейми Каррагер
Микель Артета
0
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В Сети появилось изображение формы «Манчестер Сити» на следующий сезон
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 37 28 6 3 96-24 90
2
 Ливерпуль 36 26 8 2 89-24 86
3
 Челси 36 20 10 6 73-31 70
4
 Тоттенхэм 37 21 5 11 64-40 68
5
 Арсенал 37 21 3 13 56-47 66
6
 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
7
 Вест Хэм 37 16 8 13 59-48 56
8
 Вулверхэмптон 37 15 6 16 37-40 51
9
 Брайтон 37 11 15 11 39-43 48
10
 Лестер 36 13 9 14 57-57 48
11
 Ньюкасл 37 12 10 15 42-61 46
12
 Брентфорд 37 13 7 17 47-54 46
13
 Кр. Пэлас 36 10 15 11 47-43 45
14
 Астон Вилла 36 13 5 18 49-50 44
15
 Саутгемптон 36 9 13 14 41-61 40
16
 Эвертон 36 10 6 20 39-59 36
17
 Лидс 37 8 11 18 40-78 35
18
 Бернли 36 7 13 16 32-50 34
19
 Уотфорд 37 6 5 26 33-75 23
20
 Норвич 37 5 7 25 23-79 22
Результаты / календарь
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37 тур
38 тур
28.04 21:45
МЮ – Челси
 1 : 1
15.05 14:00
Тоттенхэм – Бернли
 1 : 0
15.05 16:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 1 : 1
15.05 16:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 2 : 2
15.05 16:00
Вулверхэмптон – Норвич
 1 : 1
15.05 16:00
Лидс – Брайтон
 1 : 1
15.05 16:00
Уотфорд – Лестер
 1 : 5
15.05 18:30
Эвертон – Брентфорд
 2 : 3
16.05 22:00
Ньюкасл – Арсенал
 2 : 0
17.05 21:45
Саутгемптон – Ливерпуль
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 21
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 29 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 26 1 9
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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