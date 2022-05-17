Каррагер: «Артете припомнят поражение от «Ньюкасла», когда он будет уходить из «Арсенала»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился впечатлениями от поражения «Арсенала» в матче 37-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (0:2). Лондонцы имеют малые шансы попасть в зону Лигу чемпионов.

«Тоттенхэм» не упустит своего. «Арсенал» это знает, весь мир это знает. Без шансов. Думаю, это создаст для Артеты и «Арсенала» большие проблемы в будущем. Их ждет Лига Европы, матчи в четверг и воскресенье. «Арсенал» не входит в четверку лучших команд страны, но у него было преимущество, которым он не воспользовался. Я опасаюсь за Артету и «Арсенал». Микелю будет непросто. Этот матч ему будут припоминать, когда он будет уходить из клуба в какой-то момент», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

«Арсенал» с 66 очками занимает пятое место в турнирной таблице. Лондонцы могут подняться на четвертую строчку, если «Тоттенхэм» уступит в последнем туре «Норвичу», а сам «Арсенал» победит «Эвертон».