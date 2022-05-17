Каррагер: «Артете припомнят поражение от «Ньюкасла», когда он будет уходить из «Арсенала»
Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился впечатлениями от поражения «Арсенала» в матче 37-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (0:2). Лондонцы имеют малые шансы попасть в зону Лигу чемпионов.
«Тоттенхэм» не упустит своего. «Арсенал» это знает, весь мир это знает. Без шансов. Думаю, это создаст для Артеты и «Арсенала» большие проблемы в будущем. Их ждет Лига Европы, матчи в четверг и воскресенье. «Арсенал» не входит в четверку лучших команд страны, но у него было преимущество, которым он не воспользовался. Я опасаюсь за Артету и «Арсенал». Микелю будет непросто. Этот матч ему будут припоминать, когда он будет уходить из клуба в какой-то момент», — приводит слова Каррагера Sky Sports.
«Арсенал» с 66 очками занимает пятое место в турнирной таблице. Лондонцы могут подняться на четвертую строчку, если «Тоттенхэм» уступит в последнем туре «Норвичу», а сам «Арсенал» победит «Эвертон».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|37
|28
|6
|3
|96-24
|90
|
2
|Ливерпуль
|36
|26
|8
|2
|89-24
|86
|
3
|Челси
|36
|20
|10
|6
|73-31
|70
|
4
|Тоттенхэм
|37
|21
|5
|11
|64-40
|68
|
5
|Арсенал
|37
|21
|3
|13
|56-47
|66
|
6
|МЮ
|37
|16
|10
|11
|57-56
|58
|
7
|Вест Хэм
|37
|16
|8
|13
|59-48
|56
|
8
|Вулверхэмптон
|37
|15
|6
|16
|37-40
|51
|
9
|Брайтон
|37
|11
|15
|11
|39-43
|48
|
10
|Лестер
|36
|13
|9
|14
|57-57
|48
|
11
|Ньюкасл
|37
|12
|10
|15
|42-61
|46
|
12
|Брентфорд
|37
|13
|7
|17
|47-54
|46
|
13
|Кр. Пэлас
|36
|10
|15
|11
|47-43
|45
|
14
|Астон Вилла
|36
|13
|5
|18
|49-50
|44
|
15
|Саутгемптон
|36
|9
|13
|14
|41-61
|40
|
16
|Эвертон
|36
|10
|6
|20
|39-59
|36
|
17
|Лидс
|37
|8
|11
|18
|40-78
|35
|
18
|Бернли
|36
|7
|13
|16
|32-50
|34
|
19
|Уотфорд
|37
|6
|5
|26
|33-75
|23
|
20
|Норвич
|37
|5
|7
|25
|23-79
|22
|28.04
|21:45
|
МЮ – Челси
|1 : 1
|15.05
|14:00
|
Тоттенхэм – Бернли
|1 : 0
|15.05
|16:00
|
Астон Вилла – Кр. Пэлас
|1 : 1
|15.05
|16:00
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|2 : 2
|15.05
|16:00
|
Вулверхэмптон – Норвич
|1 : 1
|15.05
|16:00
|
Лидс – Брайтон
|1 : 1
|15.05
|16:00
|
Уотфорд – Лестер
|1 : 5
|15.05
|18:30
|
Эвертон – Брентфорд
|2 : 3
|16.05
|22:00
|
Ньюкасл – Арсенал
|2 : 0
|17.05
|21:45
|
Саутгемптон – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|22
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|21
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|18
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|29
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|26
|1
|9
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7