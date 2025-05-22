Кудичини считает, что Абрамович был вынужден продать «Челси»: «Самый грустный день»

Бывший голкипер «Челси» Карло Кудичини в интервью «СЭ» вспомнил об эпохе владельца «аристократов» Романа Абрамовича.

— Вы уже пару лет играли в «Челси», когда клуб приобрел Роман Абрамович. Какие у вас воспоминания об этом времени?

— Конечно, Абрамович — важная часть истории клуба. Он вывел его на вершину Европы, выиграв Лигу чемпионов! Это человек, которому благодарны не только игроки, но и все болельщики «Челси».

— Флоран Малуда говорил, что Абрамович для него как отец.

— Да, он не был публичным и эмоциональным владельцем, но уделял большое внимание человеческим отношениям с игроками. Именно это сближало его со многими из нас, кто провел в команде долгие годы.

— Он часто заходил в раздевалку?

— Нет, он не из таких боссов. Очень закрытый человек. Но именно за это его ценили — за сдержанность и уважение к нам.

— Уход Абрамовича из «Челси» для вас — это...

— Шок! Хотя все произошло по понятным причинам, которые были вне его контроля. Роман был вынужден продать клуб. Это самый грустный день — и для клуба, и для болельщиков, и для нас, игроков, которые имели честь выступать за «Челси».

Абрамович был владельцем лондонского клуба с 2003 по 2022 год. За это время «Челси» по пять раз становился чемпионом Англии и обладателем Кубка страны, трижды выиграл Кубок английской лиги и по два раза завоевал Лигу чемпионов и Лигу Европы.