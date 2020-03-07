Карло Анчелотти: «Я могу только поблагодарить Абрамовича»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти отметил, что у него остались хорошие отношения с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем. Итальянский специалист тренировал лондонский клуб ранее, покинул его в 2011 году.

— Я, наверное, раза три говорил с Абрамовичем после ухода из «Челси», — цитирует The Guardian Анчелотти. — И это всегда был приятный разговор. Я посещал игры «Челси», смотрел их. Я могу только поблагодарить Абрамовича, потому что он дал мне возможность тренировать топ-команду в Англии.