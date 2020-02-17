Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти заявил, что его уход из «Наполи» пошел на пользу и ему, и команде из Неаполя.

— В «Эвертоне» все идет хорошо. Мне не пришлось восстанавливаться, я себя замечательно чувствовал и в Неаполе, — приводит Rai Uno слова Анчелотти. В футболе судят по результатам, а при мне в «Наполи» они были не очень хорошими. Решение уйти из команды было правильным, и мне, и клубу от этого только лучше. Не хочу обсуждать свое приключение в Неаполе. Я получил от команды прекрасный опыт. Город все еще стоит на месте и ждет, когда я приеду туда, чтобы провести отпуск.

Анчелотти возглавлял «Наполи» с лета 2018 года, 60-летний итальянский специалист покинул команду в начале декабря 2019 года, чуть позже возглавив «Эвертон».