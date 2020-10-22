Карло Анчелотти: «Пикфорд очень расстроен из-за травмы, которую нанес ван Дейку»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал, что вратарь «ирисок» Джордан Пикфорд сожалеет о травме, которую нанес защитнику «Ливерпуля» Виргилу ван Дейку в матче 5-го тура АПЛ, который завершился со счетом 2:2.

— Если честно, нам всем очень жаль из-за травмы ван Дейка, — приводит пресс-служба «Эвертона» слова Анчелотти. — Каждый из нас надеется, что он восстановится как можно скорее. Пикфорд несвоевременно столкнулся с Виргилом, но футбол в АПЛ настолько быстрый, что не так уж и трудно запоздать. Джордан успел к мячу позже, но он пытался забрать его себе, а не ранить ван Дейка. Говорить, что это было сделано преднамеренно — слишком. Думаю, и сам ван Дейк это понимает. Джордан очень расстроен тем, что произошло. У них был сильный контакт, но это футбол, так случается.

После столкновения с Пикфордом ван Дейк заработал разрыв крестообразных связок. Сроки восстановления 29-летнего голландца неизвестны, ему предстоит перенести операцию.