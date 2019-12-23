Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Карло Анчелотти — об Ибрагимовиче: «Не знаю, какие у него планы. Я должен позвонить ему»

15:02
Теги:

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал, может ли в клуб перейти нападающий Златан Ибрагимович.

— Златан — мой хороший друг, — цитирует Анчелотти Sky Sports. - К счастью, я тренировал много фантастических игроков. Ибрагимович закончил свой этап карьеры в США, и я не знаю, какие у него планы.

Я должен позвонить ему — может быть, я и позвоню ему. Если он хочет приехать в Ливерпуль, чтобы получить удовольствие, пусть приезжает

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир