Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал, может ли в клуб перейти нападающий Златан Ибрагимович.

— Златан — мой хороший друг, — цитирует Анчелотти Sky Sports. - К счастью, я тренировал много фантастических игроков. Ибрагимович закончил свой этап карьеры в США, и я не знаю, какие у него планы.

Я должен позвонить ему — может быть, я и позвоню ему. Если он хочет приехать в Ливерпуль, чтобы получить удовольствие, пусть приезжает