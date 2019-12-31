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Карло Анчелотти — о трансферах: «5 января будет встреча с руководством, но у нас хорошая команда»

16:21
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Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал о возможных трансферах.

— Рынок еще не открыт — он открывается завтра! — цитирует Анчелотти Sky Sports. — Слухов много, это нормально. Так происходит во всем мире. В Италии то же самое.

После 5 января у нас будет встреча с руководством, мы сможем поговорить, удастся ли улучшить состав.

На мой взгляд, у нас хорошая команда. Некоторых игроков я не очень хорошо знал, но сейчас мы тренируемся, у меня стали лучше отношения и я знаю их лучше. Может быть, после 5 января мы можем обсудить это.

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