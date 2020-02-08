Карло Анчелотти: «Надеюсь, чемпионство «Ливерпуля» не произойдет на «Гудисон Парк»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти не хочет, чтобы «Ливерпуль» стал чемпионом Англии на «Гудисон Парк». Мерсисайдское дерби пройдет в рамках 30-го тура АПЛ.

После 25 матчей «Ливерпуль» с 73 очками возглавляет турнирную таблицу, опережая «Манчестер Сити» на 22 очка.

— «Ливерпуль» собирается выиграть чемпионат, — цитирует Анчелотти Daily Mail. — Надеюсь, что это не произойдет на «Гудисон Парк». Есть много других стадионов. Почему «Гудисон Парк»?