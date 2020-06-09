Карло Анчелотти: «Мойзе Кин молодой и серьезный парень. Уверен, что он преуспеет»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти поделился мнением об игре форварда Мойзе Кина.

— Я считаю, что у Моизе Кин много замечательных качеств, — приводит слова Анчелотти Radio. - У него большой талант, и, как я уже неоднократно говорил, сегодняшний футбол, безусловно, должен основываться на таланте.

Однако это должно поддерживаться большим характером, профессионализмом и индивидуальностью. Он очень молодой и серьезный парень. Я уверен, что он преуспеет.

В текущем сезоне на счету 20-летнего итальянца 26 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол и сделал две результативные передачи.