Карло Анчелотти — лучший тренер сентября в АПЛ
14:14
Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти признан лучшим тренером сентября в чемпионате Англии.
Под руководством специалиста «ириски» выиграли все три матча в прошлом месяце. После 4 туров «Эвертон» возглавляет турнирную таблицу в АПЛ с 12 очками.
Congratulations, @MrAncelotti ?— Premier League (@premierleague) October 9, 2020
The @Everton boss is your @BarclaysFooty Manager of the Month for September#PLAwards pic.twitter.com/RKoZ80hOGq
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