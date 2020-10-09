Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти признан лучшим тренером сентября в чемпионате Англии.

Под руководством специалиста «ириски» выиграли все три матча в прошлом месяце. После 4 туров «Эвертон» возглавляет турнирную таблицу в АПЛ с 12 очками.